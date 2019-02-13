شاهد.. إخلاء سبيل ميرهان حسين بعد حبسها اسبوعين

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:14 صباحاً -

اخلت أجهزة الأمن في مصر مساء الثلاثاء، سبيل الفنانة ميريهان حسين بعد قضائها عقوبة السجن لمدة أسبوعين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ“كمين الهرم“.

ووصلت الفنانة المصرية إلى قسم شرطة الهرم عبر سيارة الترحيلات بمرافقة سجينات أخريات، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، بعد أن غادرت سجن القناطر المخصص للنساء في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وارتدت الفنانة المصرية ملابسها العادية أثناء وصولها للقسم، في الوقت الذي حاولت فيه إخفاء وجهها، والنزول بسرعة من سيارة الترحيلات، تخوفًا من تصويرها أثناء الدخول للقسم، حيث من المقرر الكشف عن السجل الجنائي الخاص بها، وعمّا إذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخرى أم لا.

وكانت محكمة جنح الهرم، قد قضت في منتصف يناير الماضي بحبس الفنانة ميريهان حسين عامين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس ضابطَي الواقعة 3 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، واستأنف طرفا الخصومة على الحكم، وتم تخفيفه من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم لأسبوعين لكل منهم.