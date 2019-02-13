شاهدوا بعد نجاح حلا الترك الكبير.. ماذا فعلت دنيا بطمة لاثارة الجدل واحداث ضجة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:14 صباحاً -

فيما تتحضر الفنانة حلا الترك لانطلاق برنامجها الجديد الشهر الحالي وانتظار الجميع له، تتوجه الانظار الى دنيا بطمة، زوجة المنتج محمد الترك، والتي يتوقع ان تقوم بأي شيء لاثارة الجدل واحداث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.



وبالفعل، بدأت بطمة خطتهاوفي اثارة ضجة من خلال نشرها لمقاطع فيديو مع زوجها خلال تواجدهما في السيارة، ولفتت الانظار ليس بحركاتها وغنائها هذه المرة انما بالنظارات الذهبية الضخمة التي ارتدتها، والتي عرضتها للكثير من التعليقات الساخرة نظراً لحجمها الضخم ولونها القوي.

وتظهر بطمة بالفيلتر، الذي غالباً ما تستخدمه، واستعرضت من خلال المقاطع النظارات الضخمة، ولونها الفاقع والمزعج بسبب انعكاس الشمس عليه، واثار شكلها بالنظارة ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين سخروا منها، لا سيما وان وجهها نحيل والنظارة لا تناسبه بتاتاً، لافتين بسخرية الى ان حجم عدسات النظارات الكبير يعكس كامل الشارع بابنتيه واشجاره.



وكانت الفنانة المغربية نشرت مقطع فيديو غير مفهوم معناه وسبب نشرها له، حيث تظهر خلاله وهي تخرج من منزلها الفخم وتتجه نحو سيارتها في الحديقة، وبدت وكأنها تقوم بعرض للازياء او بعرض لمنزلها.