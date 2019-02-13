بعد اللغة.. إنتقادات جديدة لحلا الترك بسبب حركاتها الغريبة في ميلانو

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:14 صباحاً -

تعرضت الفنانة حلا الترك للانتقاد من جديد بسبب مقطع فيديو لها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها في رحلة مع والدتها في ميلانو الايطالية.



وتظهر الترك في المقطع وهي تتدلع وترقص داخل الباص بطريقة طريفة وعفوية وبوجود والدتها منى السابر وشقيقها حمودي ايضاً، الا انها لم تسلم من بعض المنتقدين الذين اعتبروا حركاتها بين الناس مبالغ بها ولا تليق بفنانة.

في حين تغزل القسم الاكبر من المشاهدين بطرافتها وروحها الطفولية المرحة التي تظهرها في كل المناسبات، واثنوا على الراحة التي تبدو عليها والعناية التي تحظى بها منذ انتقال الحضانة لوالدتها.



ويأتي هذا الفيديو من ميلانو بعد المقابلة التلفزيونية التي تحدثت فيها عن برنامجها الجديد والذي سيحمل اسمها، وتم انتقادها بشكل كبير بسبب تحدثها باللغة الانكليزية، واستخدامها اللغة العربية بصعوبة.

وتتحضر حلا لانطلاق أولى حلقات برنامجها الجديد يوم 16 من الشهر الجاري، وسيكون له طابع تلفزيون الواقع وسيصور تفاصيل حياتها الشخصية ومختلف نشاطاتها اليومية في الفن وبعيداً عنه.