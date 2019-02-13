إبنة هيفاء وهبي تشعل الانترنت بوشم غريب ليديها.. شاهدوا طرافتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:14 صباحاً -

كعادتها، شاركت زينب، ابنة الفنانة هيفاء وهبي متابعيها على تطبيق انستغرام بصور جديدة من مغامراتها الطريفة مع ابنتيها والتي تحرص دائماً على نشرها واظهارها على العلن.

ونشرت الشابة البالغة من العمر 25 عاماً صورة ليديها وقد كتب عليهما اسمي زازا ورهف باللغة الانكليزية، وعلقت عليها قائلة: “وشمي الجديد بواسطة رهف”.

وكتبت ايضاً “كم هي خلاقة ابنتي فعلاً”، في اشارة الى طريقة كتابة الاسمين التي استخدمت فيه الطفلة الوان التلوين، وتركت لها والدتها هذا الامر بكل رحابة صدر وهدوء.

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من جهة ثانية، شاركت زينب متابعيها بمقاطع طريفة لطفلتها الصغيرة بعد دخولها الى المدرسة في يومها الاول، واستعرضت ملابسها الانيق وحقيبتها الجميلة، وبدت في غاية السعادة في يوم ابنتها الاول على مقاعد الدراسة.