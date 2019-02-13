كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:14 صباحاً -
نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أغنيتها المصورة الجديدة “الحب زي الوتر” من البومها الاخير.
وعلقت نانسي عجرم على الكليب قائلة: “هديتي من الحب لكم” وذلك قبل يوم من عيد الحب الفالانتاين الذي يصادف يوم غد الخميس.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
Advertisements
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">ElHobZayElWatar music video on my YouTube channel. Link in bio.
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Feb 12, 2019 at 8:01am PST
أغنية “الحب زي الوتر” من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج ليلى كنعان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هدية من نانسي عجرم بمناسبة عيد الحب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.