شاهد.. هدية من نانسي عجرم بمناسبة عيد الحب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:14 صباحاً -

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أغنيتها المصورة الجديدة “الحب زي الوتر” من البومها الاخير.

وعلقت نانسي عجرم على الكليب قائلة: “هديتي من الحب لكم” وذلك قبل يوم من عيد الحب الفالانتاين الذي يصادف يوم غد الخميس.

أغنية “الحب زي الوتر” من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج ليلى كنعان.