بعد هند صبري وهجومها القاسي.. فنانة مغربية تفاجئ الجميع بحديثها عن سعد لمجرد وما قالته عنه صادم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:14 صباحاً -

بعد الفنانة التونسية هند صبري وهجومها القاسي على النجم سعد لمجرد، تحدثت الفنانة منى أسعد عنه ايضاً، وركزت على فنه واخلاقه.

وكشفت الفنانة المغربية خلال استضافتها في برنامج “بريكة مع علاء” ان النجم المغربي تعب جداً وقدم الكثير من الاعمال الفنية المميزة ونجح في ايصال الاغنية المغربية والموسيقى والالحان المغربية الى العالمية الا انه عاد ودمر كل شيء بسبب تصرفاته.



واشارت الى انه بالرغم من انها صديقة لوالديه الفنانيين نزهة الركراكي والبشير عبدو الا ان اخلاقه لمجرد الشخصية دمرت مستقبله واثرت عليه بشكل كبير، وقالت بحرقة: “الله يهديه براسه”.

واضافت: “بعد اول مرة وتاني مرة، يرتكب اخطاء بحق نفسه وبحق غيره بعدما وصل الى العالمية وبات الجميع يغني ويستمع للاغنية المغربية”.

اثار حديث الفنانة المغربية الغائبة عن الساحة الفنية منذ فترة ضجة كبيرة بين محبي لمجرد، وشنوا هجوما كبيراً وقاسيا عليها، وانتقدوا تصريحها وقارنوا مسيرتها الفنية باغنيات لمجرد بكلمات نابية وخارجة.