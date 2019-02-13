عائلة سريديفي تستعد لإقامة طقوس الذكرى الأولى لوفاتها في عيد الحب

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

مر عام تقريبا على وفاة الممثلة الراحلة سريديفي، التي لفظت آخر أنفاسها في دبي في 24 فبراير، 2018 بسبب الغرق العرضي في حوض الاستحمام، حيث وجدت غارقة في حوض الاستحمام في غرفتها بأحد فنادق دبي عشية حضورها مناسبة عائلية.

الآن، ومع اقتراب الذكرى الاولى لوفاة سريديفي، تخطط عائلة كابور لأقامة طقوس الذكرى التي تعرف في الهند بـ Barsi Rituals، في مسقط رأسها.

ووفقا للتقارير التي وردت في DNA، سيكون الاحتفال بذكرى ممثلة English Vinglish في تشيناي بجوار مقر رئيس وزراء تاميل نادو الراحل كارونانيدهي، وسيتم عقد الطقوس في 14 فبراير.

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زوج سرديفي/المنتج، بوني كابور سيكون حاضرا بنفسه مع ابنتيه خوشي كابور والممثلة الصاعدة جانفي كابور. أيضا، زوجة أنيل كابور، سونيتا كابور أيضا ستكون مشاركة في الطقوس.

كانت شرطة دبي قد أعلنت في وقت سابق أن وفاة النجمة الهندية سريديفي عن طريق اصابتها بسكتة قلبية، لكن التقرير النهائي الذي تصدر وسائل الإعلام، قال إنها فقدت الوعي، وترتب على ذلك سقوطها في حوض الاستحمام.

كانت سريديفي، 54 عاما، أحد أقوى أركان السينما الهندية. وُلدت في سيفاكاسي، تاميل نادو، ودخلت مجال الفن عندما كانت تبلغ من العمر 4 سنوات فقط.

بعد عملها لبضع سنوات في طفولتها بالتمثيل، ظهرت في سن الـ13 في فيلم Moondru Mudichu عام 1976، مع راجينيكنس Rajinikanth.