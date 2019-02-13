الإعلامية الكويتية حصة اللوغاني تثير الجدل بوجبة «جراد».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية الكويتية حصة اللوغاني جدلا كبيرا بين جمهورها، بعد أن تحدثت عن إعداد والدتها لوجبة “مجبوس الجراد”.

عدد كبير من جمهور حصة انتقدوها، وعبروا عن تعجبهم من تناولها لوجبة مكونة من الجراد، وهو ما دفعها للرد على هذه الانتقادات، حيث اعتبرت أن جمهورها بالغوا في ردة فعلهم، لافتة إلى أنّ والدتها اشترت الجراد وقامت بطهيه، إلا أنها لم تستطع تناوله.

وشددت الإعلامية الكويتية على أن الجراد يحتوي على الكثير من الفوائد وخصوصاً في ما يتعلق بصحة القلب، وأن تناوله من عدمه يتوقف على عادات كل شعب.

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وكانت الإعلامية الكويتية حصة اللوغاني قد كشفت من قبل عن المبلغ الخيالي الذي تنفقه على إطلالاتها إسبوعيا، من حيث الملابس والإكسسوارات.

الإعلامية الكويتية قالت، في إحدى اللقاءات الإعلامية، إنها تنفق ما يُقارب 10 آلاف دولار أميركي أسبوعيّاً، أي ما يُعادل 3000 دينار كويتي، وهو ما عرضها لانتقادات حادة نظرا لضخامة المبلغ.

ودافعت حصة عن نفسها بقولها إنها قد تصرف الكثير على إطلالاتها، ولكنّها لا تعلن ذلك، ولا تحبّ الحديث في مواضيع مشابهة، فهي أمور وشؤون شخصية وخاصة وليس لأحد الحق في أن يتدخل في ذلك، مؤكدة أن إجابتها على الموضوع كانت ردّاً على سؤال المذيعة فقط وليس من باب النرجسية أو التعالي.