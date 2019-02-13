هجوم عنيف من عمرو أديب على علاء مبارك.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما حادا على علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد أن نشر الأخير مقطع فيديو يرصد آراء متضاربة لأديب حول حسني مبارك وعصره، وأرفقه بتعليق: “لا تعليق”.

أديب رد عل هجوم علاء مبارك، بقوله: “علاء بيه نشر فيديو من جملة مقتطعة لي في أحد الحوارات، متجاهلا باقي الحوار الذي كان سببا في جلوسي في المنزل، لإعلاني رفضي أن يرث جمال مبارك الحكم، وبعدها توجهت لاستديو البرنامج وجدته مقفولا رغم عملي في قناة مشفرة، ولكن ذلك لأن جمال وعلاء بيه غضبا مني!”.

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وأضاف: “علاء بيه قرر اليوم في ذكرى تنحي والده أن يتحدث عني، أنت من بدأت هذا الأمر، وإن كنت نسيت اللي جرا هات الدفاتر تتقرا، لن أسألك عن الـ80 مليار الذي حصلت فيهم على براءة، مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا الأدب، أنت رد سجون في قضية يخجل منها الناس، ولن أتحدث على مقتل الناس في الميدان أو الشوارع”.

وتساءل: “يا علاء فلوس سويسرا ملك من؟ من أين لك مئات الملايين هذه؟ هل يوجد شخص في مصر كلها لم يكن يعلم مهنتك؟ أخبرنا اليوم ما هي وظيفتك؟، عمري ما تحدثت عنك أو عن جمال وحسني مبارك، أنتم انتهيتوا، ولن تعودوا مرة أخرى للحكم، من الممكن أن تحصل على أموال سويسرا ولكن مازال السؤال قائم من أين لك هذا، من الممكن أن تسافر وتحدثنا من الخارج وتنتقد البلاد”.