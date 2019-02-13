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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أدلت سيدة أعمال باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، في قضية فيديوهات خالد يوسف وقالت إنها كانت متزوجة منه عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي.
منى الغضبان أكدت في أقوالها أمام النيابة، بأنها سوف تقدم عقد الزواج العرفي قريبًا وكانت النيابة العامة قد قررت حبسها 4 أيام لتورطها في فيديو جنسي جديد مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.
كان المحامي أسامة عبده زهران قال إنه يوم 15 ديسمبر عام 2015 قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي.
وأضاف أنه أرفق 50 “سي دي” تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعا جنسيا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعلا فاضحا، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورحَّلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها، واعترفتا بصحة العقود العرفية، خلال جلسة التحقيق الثانية، أمام النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا في واقعة الفيديو الإباحي.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على سيدة الأعمال منى الغضبان بعد ظهور فيديو جنسي لها مع خالد يوسف.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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