هل يعتزل لطفي لبيب الفن بسبب حالته الصحية؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري لطفي لبيب لوعكة صحية شديدة منذ ما يقرب من عام، حيث تعرض لجلطة في المخ، تسببت في تدهور حالته بشكل كبير.

وعلى الرغم من تعافيه من وعكته الصحية، إلا أن الفنان المصري أكد أن حالته الصحية أصبحت تحول بينه وبين استكمال مسيرته الفنية، حيث أنه لم يعد قادرا على الوقوف أمام الكاميرا.

لبيب قال: “أصبت مؤخراً بأزمة صحية تسببت في ابتعادي عن التمثيل، ولم أعد قادراً على الوقوف أمام الكاميرا، لأن صحتي لم تعد تتحمل ذلك”.

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وألمح عن تفكيره في الاعتزال، حيث قال: “لهذا السبب اتخذت قراراً سأنفذه بعد الانتهاء من التزاماتي الفنية، ومنها فيلما (بورصة مصر) و(براءة ريا وسكينة)”.

وأضاف: “وأتمنى أن أتمكن من تنفيذ هذا القرار خاصة أن الفن حياتي، ورغم حبي الشديد للفن فصحتي لم تعد تساعدني علي مواصلة التصوير لساعات طويلة مثلما كنت أفعل قبل ذلك”.

وكان الفنان المصري لطفي لبيب قد شارك مؤخرا بالتمثيل في مسلسل «الأب الروحي2»، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد عبدالعزيز، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود الجندي، ووفاء سالم، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وعمرو صحصاح وآخرون.

والعمل من تأليف هاني سرحان، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني محمد رياض، وعبير صبري، وسيمون، وحسن حسني، وهادى الجيار، وحنان شوقي، وجمال عبدالناصر، ومحمد التاجي، وإيمان أبو طالب.