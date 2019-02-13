بالفيديو.. نانسي عجرم تطرح كليبها الجديد "الحب زي الوتر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنية "الحب زي الوتر" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".





الأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وقدمتها ضمن أغاني ألبومها "حاسة بيك"، الذي طرحته في عام 2017.

وتطرح نانسي عجرم ألبومها الغنائي الجديد نهاية العام الجاري 2019، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم وليد سعد وطارق مدكور وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد، وغيرهم.

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يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إنجاب نانسي طفلتها الثالثة "ليا"، لتنضم لابنتيها يلا وميلا.



