هكذا علّقت دنيا بطمة على برنامج حلا الترك الجديد.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة المغربية دنيا بطمة على برنامج تلفزيون الواقع الذي تُقدّمه ابنة زوجها البحرينية حلا الترك، والمقرّر أن يبدأ عرضه 16 فبراير الجاري على "إم بي سي"، بأنها لا تشاهد هذه القناة أو البرنامج المذكور.

وقالت في تصريحات لموقع "360" المغربي، ردًا على إمكانية ظهورها في البرنامج: "لن يضيف لي أي شيء، كل منا يتابع طريقه والأمر لم يعد يهمني، فقد أصبح من الماضي، ولا أنتظر استمراره في المستقبل أو الحاضر".

وعن طبيعة علاقة ابنتها "غزل" بأخواتها من والدها، قالت دنيا: "لم أقم بأية محاولة في هذا الاتجاه، ولا أنتظر قدوم أي شخص، فمن زارها مرحبًا ومن لم يفعل مرحبًا".

وتابعت الفنانة المغربية: "غزل لا ينقصها شيء، لديها عائلة وأشخاص يحبونها، وهي في غنى عن أية زيارة من أي كان".

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يُذكر أن خلافات اندلعت بين دنيا بطمة وحلا الترك، بعد أن تزوجت الأولى والد الثانية، المنتج البحريني محمد الترك، حيث تبادلتا أكثر من مرة الهجوم، في الوقت الذي أعلن فيه زوجها عن إصابته بمرض السرطان.