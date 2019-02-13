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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنيفر لوبيز غيرانة من "شيرين" فنحتت لوك "عديلة صندوق".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث عادة النجمات العالميات عن look مميز يخطف الأنظار نحوهن وخاصة بالحفلات الكبرى، وهو ما يجعلهن محط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة، و أبرز هؤلاء النجمات هي النجمة العالمية جنيفر لوبيز التي فاجأت العالم بإطلالتها بحفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2019 ، حيث ظهرت بملابس حملت إمضاء دار أزياء " Ralph & Russo " و مجوهرات من " Niwaka " ، أما حذاؤها فحمل توقيع " Jimmy Choo " .
وبالرغم من ظهور جنيفر لوبيز متبعة أحدث صيحات الموضة ، إلا أنها كانت قريبة من ستايل " عديلة صندوق" و هي الشخصية التي جسدتها النجمة المصرية شيرين في فيلم " بخيت وعديلة " الذي تم عرضه لأول مرة عام 1995 والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه .
فظهور لوبيز بقبعة كبيرة الحجم مع فستان سوارية طويل يحمل الكثير من التطريز هو ما جعل هناك شبه بين لوبيز وشخصية " عديلة ".
شيرين و لوبيز
شيرين و لوبيز
النجمة شيرين في فيلم بخيت و عديلة
النجمة شيرين في فيلم بخيت و عديلة
النجمة شيرين في فيلم بخيت و عديلة
النجمة شيرين في فيلم بخيت و عديلة
النجمة شيرين في فيلم بخيت و عديلة
النجمة شيرين في فيلم بخيت و عديلة
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
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