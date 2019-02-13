شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سامح حسين وساندى يحتفلان بفيلم "عيش حياتك" بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل منذ قليل صناع فيلم "عيش حياتك" بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى سينمات التجمع الخامس، وذلك بحضور أبطال العمل ونجوم الفن، وحرص على حضور العرض كل من الفنانين سامح حسين وساندى والفنان القدير أحمد حلاوة، وسامية الطرابلسى ونجم مسرح مصر حامد الشراب، بالإضافة إلى ومخرج العمل تامر بسيونى.

وحضر عدد من نجوم الفن لتهنئة أبطال الفيلم، وعلى رأسهم محمد رياض وسعد الصغير والمنتج ياسر سليم وكريم محسن وحرمه، وهانى رمزى وهبة الأباصيرى ونضال الشافعى وطاهر أبو ليلة وغيرهم، يشار إلى أن فيلم "عيش حياتك" بطولة سامح حسين وساندى وسامية الطرابلسى وأحمد حلاوة وحامد الشراب إخراج تامر بسيونى.