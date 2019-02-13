شكرا لقرائتكم خبر عن "التجريب" شعار مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الخامسة والثلاثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط إقامة دورته الخامسة والثلاثين برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، وتحت رعاية وزير الثقافة د. إيناس عبد الدايم، ود. عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت شعار "السينما والتجريب" فى مبادرة هى الأولى فى المهرجانات السينمائية فى مصر والوطن العربى.

ويتضمن المهرجان برنامجا خاصاً عن التجريب فى السينما ويستضيف المخرج الفرنسى التجريبى "جيرار كوران"، الذى يعرض له المهرجان برنامجا لأفلامه تبلغ مدته ساعة ونصف الساعة.

وينظم المهرجان حلقة نقاشية بين المخرج الفرنسى والناقد العربى السورى صلاح سرمينى، الذى يترجم للمهرجان بحثا عن التجريب فى أفلام جيرار كوران، والتى من بينها فيلمان مضغوطان للمخرج الراحل يوسف شاهين وآخرين للمغنية الهندية آشا يول.

كما يستضيف المهرجان برنامجا آخر للسينما التجريبية مدته ساعة ونصف أيضا من السينما الفرنسية، حيث يعقد جلسة نقاشية أخرى حولها.