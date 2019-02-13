شكرا لقرائتكم خبر عن راجح داوود يهدى مؤلفاته للمخرج داوود عبد السيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدي المؤلف الموسيقى راجح داوود مؤلفاته الموسيقية للمخرج داوود عبد السيد في حفل تقدمه أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو ناير ناجى، يوم السبت المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وكذلك يوم الأحد على مسرح سيد درويش بدار أوبرا أسكندرية .

جدير بالذكر أن راجح داوود الذى درس الموسيقى لمدة عشر سنوات بفيينا عاصمة النمسا وشغل منصب عميد معهد الكونسيرفتوار ألف الموسيقى التصويرية لأفلام "الصعاليك والبحث عن سيد مرزوق وسارق الفرح وأرض الأحلام وأرض الخوف ومواطن ومخرج وحرامى ورسائل البحر".

ويعد داوود عبد السيد أحد أهم مخرجى السينما المصرية لما يتمتع به من رؤية خاصة للمجتمع المصرى تمكن من ترجمتها سينمائيا .