شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رامى صبرى.. جلال الحمداوى يحضر لأغنية جديدة مع الدوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الموزع الموسيقى المغربى جلال الحمداوى حاليًا لمساته الأخيرة على مشروع أجدد أعماله الغنائية لعام 2019، والتى تحمل هذه المرة نكهة مغربية يقدمها بالتعاون مع المطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب خلال أيام.

ويعيد جلال الحمداوى التعاون الموسيقى الناجح بينه وبين الدوزى بعد آخر أغانيهما سويًا "آمر"، التى صدرت فى صيف العام الماضى، واحتفل بها الدوزى بدخوله السوق المصرى آنذاك بأولى زياراته لللقاهرة لإطلاقها من مصر، وحققت حتى الآن 65 مليون مشاهدة، كما تعد الأغنية أجدد أعمال الحمداوى العربية بعد تعاونه مؤخرًا مع المطرب رامى صبرى، فى توزيع أغنيته الجديدة "مبروك علينا"، ومن قبله المطرب مصطفى حجاج فى أغنية "خطوة"، كما تعيد الأغنية المنتظرة التى لم يستقر بعد على اسمها النهائى الدوزى إلى الساحة الفنية بعد قرابة 3 أشهر عن آخر أغانيه "مليت" التى جمعته لأول مرة مع المطربة اللبنانية يارا.