بالصور.. بدء العرض الخاص لـ "عيش حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تصوير - محمود عبد الناصر:

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك" للفنان سامح حسين، في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس.

حضر لدار العرض أبطال الفيلم سامح حسين، ساندي، سامية الطرابلسي، وعدد من نجوم الفن، منهم أحمد التهامي، كريم محسن، نضال الشافعي، محمد رياض، أحمد حلاوة، سعد الصغير، ويزو، حامد شراب، وكريم كوجاك.

يذكر أن فيلم "عيش حياتك" بطولة سامح حسين، نادية الطرابلسي، ساندي، علاء مرسي. والعمل من تأليف وسام حامد، ومن إخراج تامر بسيوني.

​