بالصور- محمد فراج يبدأ تصوير "قابيل" ويواصل بروفات "الملك لير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان محمد فراج التحضير لمسرحية "الملك لير"، التي من المقرر افتتاحها قريبًا على مسرح "كايرو شو" في التجمع الخامس.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نهى عابدين، إخراج تامر كرم.

من ناحية أخرى، بدأ فراج تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "قابيل" للمنافسة به في موسم دراما رمضان المُقبل، ويضم العمل مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة بجانب أبطال العمل فراج، أمينة خليل، ومحمد ممدوح، من إخراج كريم الشناوي.

وينتظر فراج عرض فيلم "الممر"، الذي يجسد فيه شخصية عسكري بالجيش المصري، وتدور أحداثه حول مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل، وهو قصة أمير طعيمة في أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.

جدير بالذكر أن محمد فراج يشارك في بطولة مسلسل "أهو دا اللي صار"، الذي بدأت قناة ON E عرضه مؤخرًا، وتدور أحداثه خلال 100 عام، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حاتم علي.