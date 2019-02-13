بالصور- علي الطيب يبدأ تصوير "قابيل" لعرضه في رمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بدأ الفنان علي الطيب، تصوير أولى مشاهده في مسلسل "قابيل"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
ونشر الطيب عبر حسابه على "فيسبوك" صورًا من كواليس المسلسل، جمعته بالفنانة أمينة خليل، الفنان محمد ممدوح وباقي فريق العمل.
"قابيل" إنتاج شركة عبدالله أبو الفتوح ومحمد عبدالصمد، تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، ومن إخراج كريم الشناوي، يشارك في بطولته محمد فرّاج، محمد ممدوح وأمينة خليل، ويدور المسلسل حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متواصلة، بينما يحاول ضابطان حل القضية، ومعرفة دوافع القاتل.
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