محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
قال المهندس حسين بسيوني، والد الفنانة ميرهان حسين، إن ابنته ستغادر قسم الهرم غدًا بعد انتهاء عقوبتها بسجن النساء بالقناطر في قضية "كمين الهرم". وكان صرح أمس بأنها ستغادر اليوم بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنها، قبل أن يعود ويؤكد خروجها غدًا.
وكانت النيابة العامة وجهت للفنانة ميرهان حسين تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة ميريهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها.
كانت هذه تفاصيل خبر والد ميرهان حسين: لن تغادر محبسها اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.