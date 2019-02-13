والد ميرهان حسين: لن تغادر محبسها اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

قال المهندس حسين بسيوني، والد الفنانة ميرهان حسين، إن ابنته ستغادر قسم الهرم غدًا بعد انتهاء عقوبتها بسجن النساء بالقناطر في قضية "كمين الهرم". وكان صرح أمس بأنها ستغادر اليوم بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنها، قبل أن يعود ويؤكد خروجها غدًا.

وكانت النيابة العامة وجهت للفنانة ميرهان حسين تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة ميريهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها.