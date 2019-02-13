منة فضالي: تاني سنة عيد الحب وأنا لوحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت منة: "كل عيد حب وأنتم في حب يا رب اللي بيحب بجد يكملها على خير، وتكون نهاية سعيدة، أسرة وأولاد، وعائلة.. للأسف بفتقد الإحساس ده، تاني سنة وأنا مبحتفلش بعيد الحب، لأني مفيش حب، ووحيدة، كالمعتاد بس متفائلة".

وأضافت منة: "أكيد ربنا حيبعتلي حد كويس، ويحبني بجد ويكون مخلص، كل سنة وأنتم بخير، ويارب كل أيامكم سعادة وحب".

يذكر أن منة فضالي تعيش حالة من النشاط الفني واقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "زنزانة 7" مع الفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي. وتصور حاليًا مشاهد فيلم "الموقف" مع الفنان طلعت زكريا.