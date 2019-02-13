توافد نجوم الفن على العرض الخاص لـ "عيش حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

توافد عدد كبير من النجوم على العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، الذي يقام في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس.

وصل إلى صالة العرض الخاص بطلا العمل سامح حسين وساندي، محمد رياض، أحمد حلاوة، سعد الصغير، ويزو، حامد شراب، وكريم كوجاك.

يذكر أن فيلم "عيش حياتك" بطولة سامح حسين، نادية الطرابلسي، ميدو عادل، محمود البزاوي، علاء مرسي. والعمل من تأليف وسام حامد، ومن إخراج تامر بسيوني.​​