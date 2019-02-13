اتُهم بمحاولة قلب نظام الحكم وآخر كلماته "مدد يا حسين".. مواقف في حياة علي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

الفنان الكبير علي الشريف، أحد نجوم السينما والدراما في مصر، ولد في 3 يناير 1934، والتحق بكلية الهندسة في عام 1965، لكنه تركها والتحق بكلية التجارة التي أهملها وتفرغ للسياسة لشغفه الشديد بها.

جاءت بدايات علي الشريف الفنية عندما اختاره المخرج الراحل يوسف شاهين لتأدية شخصية (دياب) في فيلم الأرض في العام 1970، ومن بعدها أدى العديد من الشخصيات المساعدة في السينما خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات.

نرصد لكم في التقرير التالي مواقف من حياة الفنان علي الشريف:

المعتقل

اهتم علي الشريف بالسياسة التي ذهبت به إلى معتقل الواحات في فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وهناك تعرف على حسن فؤاد وعبدالرحمن الشرقاوي وأحمد فؤاد نجم والمفكر محمود أمين العالم والنحات حسن فؤاد، وقام في المعتقل بتمثيل دور امرأة في رواية "مأساة الحلاج" التي كتبها صلاح عبدالصبور، ولعبت في المعتقل.

خرج علي الشريف من المعتقل وربطته صداقة قوية بيوسف شاهين ورفعت السعيد، ورغم خروجه من المعتقل والعيش في رغد العيش، إلا أنه كان يكره غلق الأبواب والظلام لأن هذه الأشياء كانت تذكره بأيام المعتقل.

بلال فضل والحديث علي الشريف

البداية الفنية

كان علي الشريف في زيارة لأحد الأشخاص، وتصادف وجود يوسف شاهين، الذي ما إن رأه حتى صرخ "أهلاً يا دياب" (اسم إحدى شخصيات فيلم الأرض)، ما استغربه الشريف الذي اكتشف لاحقًا أن شاهين يريده لأداء هذا الدور، وما أن انتهى من اللقطة الأولى في مشاهده حتى سأله زملاؤه عن سنة تخرجه من معهد التمثيل واستغربوا أنها المرة الأولى التي يمثل فيها كمحترف، وحاز الشريف على جائزة أحسن دور ثان عن فيلم "الأرض" من جمعية الفيلم.

سعيد صالح ويونس شلبي في موقف طريف مع علي الشريف

وفاته

الفنان علي الشريف له قصة غريبة مع الموت، إذ قال لزوجته السيدة خضرة: "سأموت غدًا"، وبالفعل مات في اليوم التالي، وكان آخر ما قاله: "مدد يا حسين"، إذ كان يقرأ في كتاب "مقتل سيدنا الحسين" وانفعل حين قرأ عن لحظة مقتل الحسين، وطلبت منه زوجته أن يذهب للطبيب، لكنه رفض وطلب منها ألا تذهب للعمل لأنه سيموت.

مشهد كوميدي للفنان علي الشريف

آخر أعماله

الدراما لا تغيب عن حياة الفنان الكبير علي الشريف، فكان آخر أعماله "سكة سفر" من تأليف وإخراج بشير الديك، حيث لعب في الفيلم دور "سلامة"، وينهي حياته بسكة السفر، بعد صراع مع المرض وتاريخ طويل من العيش لمصر والفن.

المخرج حسن الشريف يتحدث عن وفاة والده

حلت بالأمس 11 فبراير ذكرى رحيل الفنان الكبير علي الشريف، الذي وصف بأحد أسباب الأعمال الناجحة في السينما والدراما. ​