وكيلة أعمال الفنانين الأتراك جيزيل بيكال ...هذا ما حصل مع بطل "قيامة أرطغرل" في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 12:01 صباحاً - بعد انتشار صور بطل قيامة أرطغل الممثل التركي أنغين التان دوزيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى جانب النجمة سيرين عبد النور وغيرها من الحضور على هامش مهرجان "ضيافة" الذي أقيم في دبي، كان لـ"الخليج 365 نت" هذه الدردشة السريعة مع وكيلة أعمال الفنانين الأجانب والأتراك في العالم السيدة جيزيل بيكال والتي روت لنا ما حصل مع دوزيان في دبي.



وأكدت بيكال أن "ألتان عبر أمامها عن سعادته بزيارته لـ دبي بعد أن عملت جاهدة لأكثر من شهر لإتمام كل التجهيزات لمجيئه وتكريمه في "ضيافة" لرئيسه ميشال ضاهر".

وأشارت بيكال إلى أن "ألتان المعروف ببطل مسلسل قيامة أرطغل في العالم العربي يعدّ من أبرز الممثلين الذين درسوا التمثيل في تركيا ولم يأت من عالم عرض الأزياء كغيره من النجوم الحاليين".

وتابعت: "لم تكن هذه الزيارة الأولى لـ ألتان إلى دبي، فقد سبق وأن قام بزيارتها في وقت سابق للإستجمام، ولكنها هذه المرة الأولى التي يأتي اليها للتكريم". وأضافت: "كان يشعر بسعادة كبيرة في داخله لأنه يعلم بمحبة العرب إليه من خلال الكتابات التي يراها عبر مواقع السوشيال ميديا الخاصة به".

وكشفت بيكال إلى أن "ألتان شخصية متواضعة، ولم يكن ينتظر أن تأتي الناس إليه لالتقاط الصور معه، بل كان بكل بساطة يبادر هو ويذهب إليهم في نادرة لا يمكن أن نراها عند النجوم العرب، وهذا ما يميز النجم العالمي عن غيره ، فكلما تواضع المرء كلما كبرت قاعدة محبيه".

وعن لقائه بـ سيرين عبد النور قالت: "كانت لحظة جميلة عرفته بها وجلست سيرين معنا على الطاولة لمدة 5 دقائق والتقطت لهما الصورة التي انتشرت بشكل كبير عبر "السوشيال ميديا". كما تمنيت لهما أن يجمعهما عمل مشترك في المستقبل، وبعدها اندمج في البرنامج الذي كان محضراً من قبل المهرجان، وكان سعيداً بما يراه ويسمعه من موسيقى والتي يعلم أنها قريبة من التي موجودة لديهم في تركيا".

وعن إمكانية زيارته إلى لبنان قالت: "سأدعوه قريباً وسأجمعه بالفنان وليد توفيق، لأن وليد من فانزه وأرسل له في وقت سابق هذه الرسالة من خلالي، وقام ألتان بتسجيل فيديو لوليد شكره فيه عن محبته الكبيرة له، واعداً إياه أن يلتقيا في أقرب فرصة ممكنة".

جيزيل قالت أنها هي من طلبت أن يتكلم ألتان باللهجة التركية خلال تكريمه في مهرجان "ضيافة"، لأنه يعبر عن مشاعره بشكل أفضل وكان كل شيء رائع وهو قال مام الجميع بأنه سعيد لاستحقاقه جائزة عن أفضل ممثل عالمي من المهرجان.

وتابعت: "استمر جالساً لغاية انتهاء دور كل المكرمين، وكان صبوراً جداً ولم يتذمر من أي أحد، حتى أنه لم ينزعج لا من طفل ولا من أي شخص حاول الإقتراب منه خلال وجوده في دبي".

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