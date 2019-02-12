يونيو المقبل.. ميراث تحيي حفل بروجريسف في السويد

ميراث

كتب - أحمد عمرو:

يحيى ميراث باند العالمي حفل بروجريسف ميتال غنائي يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل، في مخيم نورجي بوكي بالسويد، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية ظهرا.

يذكر أن ميراث باند هي فرقة موسيقة تأسست في عام 2001، وهي تونسية الأصل، كما تقدم موسيقى الروك آند رول و الـبروجريسف ميتال عرفت لأول مرة بإسم "X-Tazy"، بعد عدة سنوات

، بدأوا في إنشاء الموسيقى الخاصة بهم في نمط معدني تقدمي تتأثر الموسيقى الشرقية، في عام 2005 تم تغيير اسم الفرقة إلي أسمها الحالي، وفي ذات العام أصدرت الباند أول ألبومتهم بعنوان "Double Face".