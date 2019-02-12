يونيو المقبل.. ميراث تحيي حفل بروجريسف في السويد

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يحيى ميراث باند العالمي حفل بروجريسف ميتال غنائي يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل، في مخيم نورجي بوكي بالسويد، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية ظهرا.
يذكر أن ميراث باند هي فرقة موسيقة تأسست في عام 2001، وهي تونسية الأصل، كما تقدم موسيقى الروك آند رول و الـبروجريسف ميتال عرفت لأول مرة بإسم "X-Tazy"، بعد عدة سنوات
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