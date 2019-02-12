بالفيديو.. أحمد جمال يحتفل مع أصغر معجبه بعيد ميلادها

أحمد جمال كتب - أحمد عمرو: احتفل النجم أحمد جمال بعيد ميلاد أصغر معجبة، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد أصغر معجبة في باريس". يذكر أن المطرب أحمد جمال أحيا حفل غنائي ضخم على مسرح "تريانون" في العاصمة الفرنسية باريس، بمناسبة ذكرى العندليب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، حيث قدم خلال الحفل باقة حفل غنائي ضخم على مسرح "تريانون" في العاصمة الفرنسية باريس، بمناسبة ذكرى العندليب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، حيث قدم خلال الحفل باقةمميزة من أجمل أغنيات العندليب الراحل، وسط تفاعل جماهيري غفير من الجاليات المصرية والعربية، ورفع العندليب الجديد علم مصر على أضخم مسارح العاصمة باريس.

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