بالفيديو.. ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين

كتب - أحمد أيوب:

أحيت الفنانة ليلي علوي، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، ذكرى رحيل الفنان علاء ولي الدين، وعلقت كاتبة:"علاء ولي الدين الله يرحمه، عرفته سنة 1984 في مسلسل "زهرة والمجهول" إخراج أستاذ نور الدمرداش، وكان متفائل بيه جدا وإحنا اتصاحبنا على بعض وقتها وكان بيروح معايا في عربيتي واتقابلنا بعدها

في كذا فيلم، طبعاً في "يا مهلبية" كان بيضحكنا كلنا وفي "حلق حوش" وفي المسرح، كانت أيام جميلة وكنا عاملين يوم في الأسبوع ناخد مركب في النيل ونضحك وناكل مع بعض وكان مسميني وقت الشغل ابلة الناظرة.. كنت بحبهأوي وكان محبوب جدا من زمايله عشان ربنا بيحبه، كان شخصية طيبة، تلقائي دمه خفيف، كريم، وبار جدا بأهله ووفي لصحابه، وكان بيحب الشغل وعنده كتير أوي".

يذكر ان الفنان علاء ولي الدين رحل عن عالمنا في 11 فبراير 2003، عن عمر يناهز 39 عامًا، بعدما قدم خلال مشواره الفني القصير مجموعة من الأعمال أبرزها "الناظر"، "عبود على الحدود"، "الإرهاب والكباب"، "ابن عز".