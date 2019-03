بالفيديو.. ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين

View this post on Instagram

علاء ولي الدين الله يرحمه، عرفته سنة 1984 في مسلسل "زهرة والمجهول" إخراج أستاذ نور الدمرداش، وكان متفائل بيه جداً واحنا اتصاحبنا على بعض وقتها وكان بيروح معايا في عربيتي واتقابلنا بعدها في كذا فيلم، طبعاً في "يا مهلبية" كان بيضحكنا كلنا وفي "حلق حوش" وفي المسرح، كانت أيام جميلة وكنا عاملين يوم في الأسبوع ناخد مركب في النيل ونضحك وناكل مع بعض وكان مسميني وقت الشغل ابلة الناظرة.. كنت بحبه أوي وكان محبوب جداً من زمايله عشان ربنا بيحبه، كان شخصية طيبة، تلقائي دمه خفيف، كريم، وبار جداً بأهله ووفي لصحابه، وكان بيحب الشغل وعنده كتير أوي 💗