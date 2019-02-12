الشهر المقبل.. أدهم سليمان يحيي حفلًا غنائيًا بمشاركة عزمي مجدي

أفيش الحفل

كتب - أحمد عمرو:

يحيى النجم أدهم سليمان حفلا غنائيا يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس الشهر المقبل، بواحة ساقرة الهرم، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة مساء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 130 جنيها لـ 160 جنيها، كما يشاركه في الحفل عازف

الكمان الشهير عزمي مجدي.

يذكر أن الفنان أدهم سليمان أحد أسرع التجارب الغنائية نجاحًا فى المجال، وحفر اسمه فى قلوب معجبيه بملايين المشاهدات التى أعقبت أشهر أغانيه "اسمى" و"حافة العالم"، وأطل منذ

سنتين بألبومه الغنائى الأول "يا عطرى"، وكسر حاجز الـ37 مليون مشاهدة بكليبه قبل الأخير "يا سمرا"، وافتتح انطلاقته الغنائية لعام 2019 بأجدد أغانيه المصورة "لسه فاكر"، يعتبر عزمي مجدي واحداٌ من أشهر عازفي الكمان المصريين الناجحين ولد في نوفمبر من عام 1987 ، بالقاهرة، و هو خريج المعهد العالي للموسيقى و الفنون.