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يحيى النجم أدهم سليمان حفلا غنائيا يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس الشهر المقبل، بواحة ساقرة الهرم، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة مساء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 130 جنيها لـ 160 جنيها، كما يشاركه في الحفل عازفالكمان الشهير عزمي مجدي.
يذكر أن الفنان أدهم سليمان أحد أسرع التجارب الغنائية نجاحًا فى المجال، وحفر اسمه فى قلوب معجبيه بملايين المشاهدات التى أعقبت أشهر أغانيه "اسمى" و"حافة العالم"، وأطل منذ
كانت هذه تفاصيل خبر الشهر المقبل.. أدهم سليمان يحيي حفلًا غنائيًا بمشاركة عزمي مجدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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