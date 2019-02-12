نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت "عجرم" على الصورة كاتبة:" الحب زيالوتر "، وتفاعل جمهورها مع الصورة بالعديد من التعليقات، واحدى هذه:" كالعادة مشعه مثل النجمة".
ويذكر أن قد طرحت "عجرم" منذ أيام أغنية جديدة خاصة بابنتها الجديدة "ليا"، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا من قبل جمهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نانسي عجرم تصف الحب بالوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.