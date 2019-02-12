شاهد.. نانسي عجرم تصف الحب بالوتر

كتبت - لمياء نبيل

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت "عجرم" على الصورة كاتبة:" الحب زي

الوتر "، وتفاعل جمهورها مع الصورة بالعديد من التعليقات، واحدى هذه:" كالعادة مشعه مثل النجمة".

ويذكر أن قد طرحت "عجرم" منذ أيام أغنية جديدة خاصة بابنتها الجديدة "ليا"، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا من قبل جمهورها.