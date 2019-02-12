بالصور.. فاروق الفيشاوي ينضم لـ"الملك لير" مع يحيى الفخراني

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انضم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي لمسرحية "الملك لير" التي يقوم ببطولتها النجم يحيى الفخراني، وسيتم افتتاح عروضها للجمهور بداية من شهر مارس المقبل.
ويقوم أبطال المسرحية حاليا بقيادة الفخراني بعمل البروفات على رأسهم الفنانة رانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وياسمين رئيس، وانضم لهم فاروق الفيشاوي، وكذلكحرص المخرج مجدي الهواري على حضور البروفات.
وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة، ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن
يذكر أن "الملك لير" من إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور في دور الابنة الوسطى للملك لير، بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.
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