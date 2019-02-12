شاهد.. شريف منير في جولة بأسوان

شريف منير كتبت - لمياء نبيل نشر الفنان شريف منير صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "منير" على الورة قائلا: "فى أحد البازارات بالقرية النوبية..أسوان..تصوير الفنانة / فريدة شريف منير ". / فريدة شريف منير ". والجدير بالذكر أن آخر أعمال " منير " برنامج "أنا وبنتي"، وتشاركه في تقديمه ابنته أسما شريف منير، والذي يعرض حاليا على قناة "أون إي ". البرنامج من إخراج: اياد صالح، وتأليف: نبيل عبد الحميد .

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