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نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة، و ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت "فضالي" على الصورة قائلة:" كل عيد حب وأنتم في حب يا رب اللي بيحب بجد يكملها علي خير وتكون نهاية سعيدة أسرة وأولاد و عائلة للأسف بفتقد الإحساسده و تاني سنة وأنا مبحتفلش بعيد الحب لأني مفيش حب ووحيدة كالمعتاد بس متفاءلة وأكيد ربنا حيبعتلي بحد كويس ويحبني بجد ويكون مخلص مش عارفة ليه بكتبلكم كدة بس يمكن لأني عارفة أنكم أكتر ناس بتحبني
والجدير بالذكر أن آخر أعمال "فضالي" مسلسل " بيت السلايف "، وشاركها العمل كل من " بوسي، أحمد صلاح حسني، طارق صبري، حازم سمير ".
المسلسل من إخراج: محمد عبد الخالق، وتأليف: عادل توفيق .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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