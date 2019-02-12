شاهد.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة

كتبت - لمياء نبيل:

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة، و ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت "فضالي" على الصورة قائلة:" كل عيد حب وأنتم في حب يا رب اللي بيحب بجد يكملها علي خير وتكون نهاية سعيدة أسرة وأولاد و عائلة للأسف بفتقد الإحساس

ده و تاني سنة وأنا مبحتفلش بعيد الحب لأني مفيش حب ووحيدة كالمعتاد بس متفاءلة وأكيد ربنا حيبعتلي بحد كويس ويحبني بجد ويكون مخلص مش عارفة ليه بكتبلكم كدة بس يمكن لأني عارفة أنكم أكتر ناس بتحبنيمن غير مصلحة وأنا كمان بحبكم بجد لأنكم سند ليا... كل سنة وأنتم بخير و يارب كل أيامكم سعادة و حب ويجمع بين كل اتنين علي خير".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال "فضالي" مسلسل " بيت السلايف "، وشاركها العمل كل من " بوسي، أحمد صلاح حسني، طارق صبري، حازم سمير ".

المسلسل من إخراج: محمد عبد الخالق، وتأليف: عادل توفيق .