أحمد العوضي يكشف كواليس كلبش 3

كتبت - لمياء نبيل نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "العوضي" على الصورة قائلا: " بروسلي..كلبش3.. إن شاء الله"، ويشاركه في العمل كل من "أمير كرارة، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد التهامي"، من إخراج بيتر ميمي، وتأليف باهر دويدار. "أمير كرارة، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد التهامي"، من إخراج بيتر ميمي، وتأليف باهر دويدار. والجدير بالذكر أن آخر أعمال "العوضي" مسلسل "مليكة"، وشاركه العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم " دينا الشربيني، مصطفى فهمي، محمد شاهين، ندى بسيوني، محمد متولي". المسلسل من إخراج: شريف إسماعيل، وتأليف: أحمد طاهر ياسين.

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