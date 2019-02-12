شاهدوا.. محمد صلاح يتحدى ميسي في إعلان تجاري جديد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:10 مساءً -

ظهر مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح مع نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي معا للمرة الأولى في إعلان تجاري جديد لإحدى شركات للمشروبات الغازية. ونشر صلاح الإعلان، الذي تبلغ مدته 30 ثانية، وفيه يتنافس اللاعبان على آخر عبوة مشروبات غازية مستخدمين مهاراتهما الكروية في التسديد لكسب الرهان.

وحقق الفيديو على صفحة صلاح في فيسبوك حوالي 400 ألف مشاهدة في 7 ساعات فقط، كما تم التعليق عليه والتفاعل معه عشرات آلاف المرات.

وكان كل من صلاح وميسي نشرا، منذ أيام، كواليس الإعلان التي ظهرت فيه مهاراتهما الفائقة في تصويب وتسديد الكرة.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع نجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو، برصيد 17 هدفا لكل منهما.

بينما يحتل ميسي صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 21 هدفا، وهو الفائز بالحذاء الذهبي الأوروبي للموس الماضي.

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