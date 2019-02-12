شاهدوا اشتعال النار في شعر مغني أمريكي على المسرح.. وتصرفه يصدم الجمهور!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:10 مساءً -

استطاع فنان روك أميركي أن يواصل الغناء بصورة عادية بعدما شبت النار في شعره لعدة ثوان قبل أن يجري إطفاؤها على المسرح في ولاية آيوا.

وأظهر مقطع فيديو المغني بوبي جينسن وهو يغني أثناء العزف على آلة الغيتار، وحين اشتعلت النار بسبب ألعاب نارية على الخشبة، بدا غير مكترث بما حصل.

وأكد جينسن، في تصريح صحفي، أنه أحس بالنار التي اشتعلت لكنه حرص على عدم قطع الحفلة التي حضر إليها جمهور غفير.

وتقدم عدد من الأفراد صوب الفنان وقاموا بعملية الإطفاء وسط استغراب الجمهور الذي استمر في تفاعله بينما كانت النار تلتهم خصلات من الشعر.

وبعد الحفل، قال الفنان يقول فيه إن النار التي شبت في شعره ليس سوى جزء صغير من الحياة، كما أنها كانت جزءًا من المرح أيضا خلال الحفل.

وقال إنه يثق كثيرا في طاقمه ولذلك تركهم يقومون بالواجب، وأضاف أنه مستعد للدوام حتى يغني ولو كان الأمر فوق النار.