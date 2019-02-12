شاهد: ملاكم أمريكي يستعرض مجوهراته باهظة الثمن.. يشرب في كأس من ذهب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:10 مساءً -
استعرض الملاكم الأمريكي، فلويد مايويذر، على صفحته في انستغرام، كعادته بعضا من ثروته الطائلة، حيث ظهر هذه المرة مرتديا كماً كبيراً من المجوهرات باهظة الثمن.
وظهر مايويذر محاطا بكمية كبيرة من الدولارات ويحمل في يده كأسا ذهبية، وكتب معلقا على الفيديو:” الملك الحقيقي، كل ما هو موجود حقيقي، حتى الكأس الذي أحتسيه هو من الذهب الحقيقي، وإن لم يعجبك الأمر فأنت حاقد حقيقي”.
يذكر أن مايوذر حصد نحو مليار دولار من مسيرته كملاكم محترف، من 50 مباراة، كان أبرزها حصوله على 70 مليون دولار في 2013، بعد فوزه على الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز، وما بين 220 و 230 مليون دولار بعد فوزه على الفلبيني ماني باكياو في عام 2015، وأكثر من 300 مليون دولار بعد فوزه على بطل الرياضات القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور.
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