شاهد.. رد الدكتورة “خولة الكريع” على سؤال: “من أيّ فخذ من القبيلة ؟”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:10 مساءً -

علقت قالت الدكتورة خولة الكريع، كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، على سؤالها، “من أي فخذ من القبيلة”، والتعجب من كونها باحثة ناجحة تنتمي إلى قبيلة سعودية تتمسك بالعادات والتقاليد.

وقالت “خولة” خلال حوارها مع برنامج في الصورة، المذاع على قناة روتانا خليجية :”إن وصول المرأة إلى قمة التطور الحديث، لا يعني أنها تنسلخ من جذورها أو عادتها وتقاليدها، وفي المقابل، أيضًا، علينا ألا نجعل هذه العادات والتقاليد، خاصة إذا كانت غير صحيحة وباليّة، أن تتعارض مع تقدمنا ومساهماتنا في المجتمع وتؤثر عليّنا بشكل سلبي”.

وأضافت :”كوني أنني بنت قبيلة هذا شيء أعتز به، لكن أنا استغرب السؤال؛ لأنه يدل على نوعية التفكير لدينا، وهنا يجب أن تكون هناك موازنة بين براويز المجتمع السعودي، والتطور الحديث، هذه معادلة صعبة، لكن أعتقد إذا كانت هناك نيّة لتطبيقها فنحن نستطيع”.