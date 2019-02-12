متابعة بتجــــــــــــــرد: أشار الممثل العالمي جورج كلوني الى أنّ الصحافة “تتعقّب وتحقّر” دوقة ساسكس ميغان ماركل، مقارنًا صراعاتها مع تلك التي واجهتها أميرة ويلز الراحلة ديانا.
وزعم جورج كلوني أن التاريخ يعيد نفسه وقال: “رأينا كيف انتهت الأمور حينها”.
ومن المعروف أنّ كلوني صديق مقرّب من الأمير هاري وزوجته، وقام بزيارتهما سابقاً في منزلهما في كوتسوولدز.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج كلوني: “أخاف أن يحلّ بميغان ما حلّ بديانا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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