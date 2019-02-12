متابعة بتجــــــــــــــرد: أطلت الفنانة أصالة عبر شاشة “دبي”، مغتنمةً الفرصة لترد على المؤلف الموسيقي زياد الرحباني الذي سبق ووجهت له كلام عبر تغريدة على حسابها الرسمي عندما صرح وقال: “أصالة تقصّ خبزاً بصوتها، ومن لديه ربطة خبز يمكن أن تقطعها عندما تقول آه. صوتها حادّ جدًّا وتصرخ في غنائها”.
وسألها مقدّم برامج هشام الهويش قائلاً: “لماذا لم يسبق لك أن قدّمتي أغنية لكاظم الساهر وزياد الرحباني؟”، لتردّ مشيرة الى أنها تحب أن تغني كثيراً لكاظم إنما “الاسم الثاني” لا يستهويها إطلاقاً لأنه ليس من أجوائها على المستوى الفني ولا على المستوى الشخصي”.
وختمت قائلةً: “بعرف ممكن تقوم الدني وتقعد بس هيدا ذوقي”.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تردّ على زياد الرحباني.. “ليس من مستواي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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