عبدالله بالخير يثير الجدل برأيه حول العلاقة الجنسية والإنجاب قبل الزواج

متابعة بتجـــــــــــــرد: فاجأ النجم الاماراتي عبد الله بالخير الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن أنه لا يُعارض إقامة علاقة جنسية أو الإنجاب قبل الزواج.
وفي التفاصيل، فقد قال بالخير “العلاقة قبل الزواج والإنجاب تقوي العلاقة بين الطرفين وتزيد من الترابط.”
وأشار بالخير إلى أن الفكرة تُعجبه ولكن لا يستطيع تطبيقها لأنها تتعارض مع عادات المجتمعات العربية وتقاليده.
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