احتراق شعر فنان على المسرح أثناء الغناء.. وهكذا تصرّف – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: استطاع فنان الروك الأميركي بوبي جينسن بأن يواصل الغناء بشكل عادي بعدما اشتعل شعره بالنيران.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جينسن وهو يغني أثناء العزف على آلة الغيتار ومن ثم اشتعلت النار في شعره بسبب الألعاب النارية.

وقام فريق العمل على إطفاء شعر جينسن على الفور. وصرح جينسن أنه يثق كثيراً بطاقمه ولذلك تركهم يقومون بالواجب.