هل تحترف باسكال مشعلاني التمثيل بعد الغناء؟

متابعة الخليج 365: “لماذا لم تخوضي تجربة التمثيل لغاية الآن؟”، إنّه السؤال الّذي طرحته جريدة الراي الكويتية على الفنانة باسكال مشعلاني، فهل ستخوض هذه التجربة قريباً؟
في هذا السياق، صرّحت باسكال مشعلاني انها في الفترة السابقة لم يكن لديها الوقت الكافي لدخول البلاتوهات والتفرغ التام لتصوير عمل تلفزيوني.
وأوضحت باسكال مشعلاني “كنتُ كثيرة الانشغال والسفر والتحضيرات، كما أنه لم يقدم إليّ عرض مهم يضيف إلى مسيرتي الفنية”.
وأردفت مشعلاني قائلةً “أنا لا أحب المجازفة باسمي بغية الظهور في عمل عادي، فإن لم يكن المشروع دسماً ويستحق المغامرة، فلن أقدم عليه”.
يُذكر أن باسكال مشعلاني كانت قد صرّحت سابقاً ان التمثيل يخطر على بالها وتلقت عرضاً للمشاركة في مسلسل “مدرسة الحب” ولكنها لم توافق على المشاركة فيه.
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