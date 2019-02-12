أنغام تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد: “يا ريتك فاهمني”.. استمع إليها!

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية أنغام أولى أغاني ألبومها الجديد عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

الأغنية تحمل عنوان “يا ريتك فاهمني” وهي من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور وتوزيع مادي، وقد أتاحت شركة “روتانا” الإستماع إليها عبر حصريًا عبر تطبيق “ديزر”.

الجدير ذكره أن “روتانا” ستطرح ألبوم أنغام خلال الأيام المقبلة وذلك وسط حملة دعائية واسعة تشمل كل البلدان العربية.