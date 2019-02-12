ضمن أفضل 25 شخصية مؤثّرة عربيًا.. منى المنصوري تُعلّق على تكريمها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استحوذت السيداتُ على جوائز تكريم 25 شخصية مؤثّرة في العالم العربي، من بينهم مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري، والفنانة المصرية صفية العمري، التي قدّمتها مجلة الدبلوماسية العربية.

ونقلت كاميرا "فوشيا" كواليس الحفل الذي أُقيم بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهر مساء الإثنين، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة في الوطن العربي.

وأشاد الحاصلون على الجوائز في لقاءات مع "فوشيا" بالتكريمات التي كلّلت مجهوداتهم في المحيط العربي، حيث تضمّنت "مصممة الأزياء منى المنصوري، والممثلة صفية العمري، ونقيب علماء مصر الدكتور سيد عبد الستار، ومن السعودية أمل إلياس، ومن عُمان الشيخة بسمة، راندا العميري من الأردن".