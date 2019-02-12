غادة عبدالرازق تردُّ على أنباء طلاق ابنتها "روتانا" بهذه الصورة!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد شائعاتٍ انتشرت خلال الساعات الماضية، نَفَت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق طلاق ابنتها روتانا من ضابط الشرطة المصري حامد الشايب.
ونشرت غادة عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورةً لابنتها غادة مع زوجها، إلى جانب ابنتيهما، لتبدو غادة منزعجة من شائعة الطلاق.
وكتبت غادة نصًّا معلقةً على الصورة: "حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة اللي ماورهمش غير الأقاويل الكاذبة والشائعات بحبكم جدا".
يُذكر أنّ روتانا هي ابنة الفنانة غادة عبدالرازق من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، حيث تزوّجت روتانا في فبراير من عام 2012.
وحرصت غادة عبد الرازق على علاقتها الطيبة بوالد ابنتها رغم زواجها بعد الطلاق الذي وقع بينهما من الإعلامي المصري محمد فودة.
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