برنامج فرنسي يعرضُ رسائل من فتيات تعرضنَ للتحرش من سعد لمجرد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت القناةُ الفرنسيةُ الأولى حلقةً خاصةً من برنامج "sept à huit" عن الفنان المغربي سعد لمجرد، وبثَّ البرنامج بشكل صادم شهادة لفتاتين الأولى مغربية حضرت للبرنامج مع تغطية وجهها قالت فيها إنها تعرّضت للعنف الجسدي على يد لمجرد. ولفتت هذه الفتاة إلى أن الحادثة وقعت في أبريل من عام 2015 بمدينة الدار البيضاء.

وقالت عن هذا اليوم إنها التقت لمجرد في إحدى السهرات لتجد نفسها في منزله وأضافت إنه قام بتعنيفها 3 مرات ووصفته بمتغيّر الطباع، واستطردت بأنها توجّهت للشرطة صباح اليوم الثاني ووجهها مليء بالكدمات.

وعند رفضها الإجابة حول فيما إذا كانت عذراء قبل ذهابها إليه قامت الشرطة برفض تسجيل القضية وكذلك المحامي الذي لجأت له.

أمّا الفتاة الثانية والتي اكتفت بإرسال رسالة للبرنامج وهي فرنسية من أصل مغربي قالت إنها بالفعل تقدّمت بشكوى بعد تعرُّضها للتعنيف إلا أن والداها طلبا منها سحبها لعدم تحملهم للفضيحة.

ووصلت خلال عرض البرنامج رسالتان من فتاتين جزائرية ومغربية واللتين أكدتا أنهما تعرضتا للعنف الجسدي من قبل لمجرد، وكشف البرنامج أن جميع الضحايا يتلقين أموالًا طائلة من أجل التنازل عن حقهن، كما حرصت لورا بريول ضحية لمجرد الفرنسية والتي رفعت عليه قضية في وقت سابق على التواجد في البرنامج والتحدث عن تعرُّضها للعنف الجسدي من قبله.