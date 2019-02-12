"مش زعلانة" لمنة طارق تتخطى 500 ألف مشاهدة

تخطت، المطربة الشابة منة طارق ، الـ500 ألف مشاهدة بأغنية "مش زعلانة"، خلال 3 أيام من طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناة الرسمية للشركة المنتجة "ميوزك تون" على موقع "يوتيوب", خاصة أن منة تعد أول مطربة مصرية محجبة تصور فيديو كليب.

الأغنية من كلمات وألحان محمود التوني، توزيع موسيقي عمرو الخضري، الهندسة الصوتية محمد جودة، إنتاج ميوزيك تون، والفيديو كليب من إخراج أحمد علاء.

تقول كلمات الأغنية: "مش زعلانة وأزعل ليه.. على اللي خسرني يوم بإيديه.. خلاص من قلبي أنا كرهاك.. وبعدك عني خدت عليه".

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