محمد حماقي ومايا دياب يحتفلان بعيد الحب في التجمع الخامس 

القاهرة _إسلام خيري
تعاقد فندق رويال ماكسيم بالاس كمبينسكي بالتجمع الأول، على سلسلة من الحفلات لكبار نجوم الفن، في إطار الاحتفال بعيد الحب.
ونجح الفندق في إتمام التعاقد مع كل من النجم محمد حماقي، والنجمة اللبنانية مايا دياب لإحياء حفلا غنائيا، يوم عيد الحب الخميس 14 فبراير المقبل، وذلك من أجل العشاق المنتظرين الاحتفال "بالفلانتين" مع نجومهم المفضلين في جميع أرجاء الوطن العربي، حيث يتم تجهيز مسرح الفندق الان لاستقبال جمهور الحفل.
ويستعد الفنان محمد حماقي لتقديم مجموعة متنوعة من أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده" ضمن فعاليات الحفلة والذي تضمن 20 أغنية متنوعة، منها "ليلى، وأعمل ايه، وخلينا زي ما احنا، وقالوا عنك، ومـ البداية، وكل يوم من ده، وكفاية حلول وسط".
وأيضاً سوف تقدم الفنانة اللبنانية مايا دياب مجموعة كبيرة من أغانيها التي ينتظرها الجمهور.
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